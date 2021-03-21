СМИ раскрыли, что включала в себя полученная губернатором Пензенской области взятка

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил взятку от председателя группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова в виде автомобиля "Мерседес-Бенц", дорогих наручных часов и денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"За оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО "Фармация" в 2020 году председатель совета директоров группы компаний "Биотэк" Шпигель Б.И. передал Белозерцеву И.А. в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который фактически находится на территории представительства Пензенской области в Правительстве Российской Федерации", — рассказал собеседник агентства.

Также Шпигель по случаю переизбрания Белозерцева на пост губернатора региона купил для него часы Breguet за 5,75 миллиона рублей, которые передал через посредников — водителей представительства. А в конце августа 2020 года глава региона получил 20 миллионов рублей в качестве взятки, утверждает собеседник агентства.







В Сети также появились фотографии с вероятного обыска в квартире губернатора. На кадрах видны дорогостоящие столовые наборы, несколько пар наручных часов, а также большое количество пачек денег.

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