Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей.

22 марта 2021, 10:45

Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца. Видео © Басманный суд города Москвы

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по обвинению в получении взятки, арестовали до 20 мая. Об этом сообщили в Басманном суде.

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель и ещё четыре человека. Всем им уже предъявили обвинение. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля.

Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю

Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

сегодня в 09:47

В Болгарии суд оставил под арестом пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу России

сегодня в 07:58

В Норильске силовики задержали тренера по дзюдо за пособничество террористам — видео

сегодня в 10:52

"Самоизолировался дома": Заразившийся ковидом Ургант рассказал о самочувствии

сегодня в 10:56

Главная битва сезона: где и во сколько смотреть ЧМ-2021 по фигурному катанию

сегодня в 10:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1