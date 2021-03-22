Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по обвинению в получении взятки, арестовали до 20 мая. Об этом сообщили в Басманном суде.

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).