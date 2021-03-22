Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца
Ивана Белозерцева обвиняют в получении взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей.
Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца. Видео © Басманный суд города Москвы
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по обвинению в получении взятки, арестовали до 20 мая. Об этом сообщили в Басманном суде.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).
5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей
По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель и ещё четыре человека. Всем им уже предъявили обвинение. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля.
Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю
Выбор редакции
Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области
В Болгарии суд оставил под арестом пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу России
В Норильске силовики задержали тренера по дзюдо за пособничество террористам — видео
"Самоизолировался дома": Заразившийся ковидом Ургант рассказал о самочувствии
Главная битва сезона: где и во сколько смотреть ЧМ-2021 по фигурному катанию
Комментариев: 0