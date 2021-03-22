Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Лайф снял с дрона дом губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по обвинению в получении взятки. Трёхэтажный коттедж чиновника находится на улице Лазо в Пензе.

Накануне в особняке Белозерцева прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).