Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области
Трёхэтажный коттедж находится в центре Пензы.
Дом губернатора Пензенской области с дрона. Видео © LIFE
Лайф снял с дрона дом губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по обвинению в получении взятки. Трёхэтажный коттедж чиновника находится на улице Лазо в Пензе.
Накануне в особняке Белозерцева прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).
Напомним, губернатор был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По этому делу задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля. 22 марта фигурантам дела предъявили обвинение.
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