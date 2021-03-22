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Задержанные губернатор Пензенской области и фармацевтический король Шпигель не признают вину

Такой же позиции придерживаются другие фигуранты уголовного дела.

22 марта 2021, 07:39
<p>Иван Белозерцев и Борис Шпигель. Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://pnzreg.ru/news/culture/296331/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Портал Правительства Пензенской области</a>, ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников</p>

Иван Белозерцев и Борис Шпигель. Коллаж © LIFE. Фото © Портал Правительства Пензенской области, ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Глава группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель, который был задержан по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, не признаёт вины. Об этом RT сообщил один из представителей ОНК Москвы, посетивший предпринимателя.

"Вину не признаю, конечно. Следователи ерунду какую-то пишут", — процитировал правозащитник Шпигеля.

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Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, губернатор Иван Белозерцев отрицает вину в получении взятки. Такой же позиции придерживаются супруга Шпигеля Евгения и остальные трое фигурантов дела.

Сейчас продолжаются следственные действия. Ранее СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от бывшего тестя Баскова. На главу региона и предпринимателя заведено уголовное дело. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов дела.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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