Задержанный губернатор Пензенской области доставлен в Москву
Он будет ждать решения суда о мере пресечения в СИЗО.
Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области
Задержанный по делу о получении взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доставлен в Москву. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке", — сообщил собеседник агентства.
Ожидается, что утром 22 марта с Белозерцевым и другими фигурантами дела в ГСУ СК РФ будут продолжены следственные действия. Во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании губернатору меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. Возбуждено уголовное дело. По подозрению во взяточничестве задержан фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
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