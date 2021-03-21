Задержанный губернатор Пензенской области доставлен в Москву

Задержанный по делу о получении взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доставлен в Москву. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке", — сообщил собеседник агентства.

Ожидается, что утром 22 марта с Белозерцевым и другими фигурантами дела в ГСУ СК РФ будут продолжены следственные действия. Во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании губернатору меры пресечения в виде заключения под стражу.

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