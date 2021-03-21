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Задержанный губернатор Пензенской области доставлен в Москву

Он будет ждать решения суда о мере пресечения в СИЗО.

21 марта 2021, 17:52
<p>Иван Белозерцев. Фото © <a href="https://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/292545/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Портал Правительства Пензенской области</a></p>

Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области

Задержанный по делу о получении взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доставлен в Москву. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке", — сообщил собеседник агентства.

Ожидается, что утром 22 марта с Белозерцевым и другими фигурантами дела в ГСУ СК РФ будут продолжены следственные действия. Во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании губернатору меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. Возбуждено уголовное дело. По подозрению во взяточничестве задержан фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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