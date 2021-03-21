СМИ: Главу Пензенской области проверят на многомиллиардные растраты

Глава Пензенской области Иван Белозерцев накануне был задержан по подозрению в получении взятки от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, в том числе в виде денег, автомобиля Mercedes и часов Breguet. Однако вместе с этим губернатора проверяют и на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, пишет "Коммерсант".

По данным издания, по одному из таких эпизодов область могла лишиться около трёх миллиардов рублей. Близкий к СКР источник газеты сообщил, что решено проверить буквально всю финансово-хозяйственную деятельность главы региона с 2015 года.

По его словам, с начала работы Белозерцева губернатором Счётная палата нашла в области множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах на 2,9 миллиарда рублей. В муниципалитетах было выявлено около 400 нарушений. Самые серьёзные, более чем на полтора миллиарда рублей, касались реализации федеральных целевых программ.

В рамках же обысков по делу о взятке, как пишет "Коммерсант", у чиновника обнаружили около 500 миллионов рублей в разной валюте (при задекларированном доходе за 2019 год в размере 5,2 миллиона рублей), коллекцию дорогих часов, пистолет без документов в сейфе.

Напомним, по подозрению во взяточничестве задержан и фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.

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