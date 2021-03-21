Около 500 млн рублей наличными нашли при обысках у губернатора Пензенской области
В должности главы региона Белозерцев находится с сентября 2015 года.
Иван Белозерцев. Фото © СК РФ
В ходе обысков дома губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки, следователи обнаружили около 500 миллионов рублей наличными. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 миллионов рублей", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. Возбуждено уголовное дело. По подозрению во взяточничестве задержан фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
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