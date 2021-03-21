Депутат Заксобрания Пензы раскрыл подробности переизбрания задержанного губернатора
Сейчас все в ожидании, кого же назначат исполняющим обязанности главы региона, отметил собеседник.
Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области
Некоторые члены Законодательного собрания Пензы считали, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению в получении взятки, переизбрался на свою должность в 2020 году незаконно. Об этом Лайфу заявил депутат заксобрания Георгий Камнев.
"У нас проходили выборы, на которых он в прошлом году переизбрался губернатором уже во второй раз. Результаты этого голосования мы официально не признали и заявили о том, что мы не признаём их, потому что они сфальсифицированы, как мы считаем, от начала до конца. Теперь оказалось, что есть и такие подозрения в отношении него", — сказал Камнев.
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Он отметил, что ещё один подозреваемый по этому делу — фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель — долгое время был сенатором в регионе и контролировал поставки лекарств и оборудования.
"Это очень существенный объём, которым именно его компания занимается, я бы даже сказал — основной поставщик. Тот момент, что он имеет в принципе отношение к этому делу, это факт", — добавил депутат.
Камнев заметил, что теперь в регионе все находятся в ожидании, кто же будет назначен исполняющим обязанности губернатора.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников региона прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
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