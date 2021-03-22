СМИ: Имущество главы Пензенской области могут арестовать

Имущество главы Пензенской области Ивана Белозерцева может быть арестована в рамках уголовного дело о получении взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"В качестве обеспечительной меры на имущество губернатора и других фигурантов дела может быть наложен арест", — отметил источник.

В частности, арестованы могут быть машины, недвижимость, дорогие часы, банковские счета. При этом статья о получении взятки предусматривает кроме уголовного срока ещё и выплату солидного штрафа осуждённым. Пока следователи назначили различные экспертизы: почерковедческую, экономическую, дактилоскопическая, оценочную и фоноскопическую.

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).

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