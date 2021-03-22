СМИ: Имущество главы Пензенской области могут арестовать
Кроме денег и дорогих часов также это могут быть автомобили и недвижимость.
Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области
Имущество главы Пензенской области Ивана Белозерцева может быть арестована в рамках уголовного дело о получении взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
"В качестве обеспечительной меры на имущество губернатора и других фигурантов дела может быть наложен арест", — отметил источник.
В частности, арестованы могут быть машины, недвижимость, дорогие часы, банковские счета. При этом статья о получении взятки предусматривает кроме уголовного срока ещё и выплату солидного штрафа осуждённым. Пока следователи назначили различные экспертизы: почерковедческую, экономическую, дактилоскопическая, оценочную и фоноскопическую.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).
По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель и ещё четыре человека. Всем им уже предъявили обвинение. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля. Пятеро фигурантов дела, в том числе сам Белозерцев, арестованы. Срок задержания Шпигеля продлён до 23 марта.
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