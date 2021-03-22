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В Пензенской области сообщили о многомиллионных нарушениях при Белозерцеве

За более чем пять лет его руководства регионом ежегодно фиксировались махинации с бюджетными деньгами.

22 марта 2021, 16:42
<p>Иван Белозерцев. Фото © <a href="https://pnzreg.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Портал Правительства Пензенской области</a></p>

Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области

В Пензенской области при губернаторе Иване Белозерцеве, который был арестован по делу о получении взятки, обнаружены нарушения при использовании бюджетных средств на общую сумму почти пять миллиардов рублей. Такие данные приводятся в ежегодных отчётах о деятельности региональной Счётной палаты.

Белозерцев занял должность губернатора в 2015 году, и с того времени СП ежегодно фиксировала нарушения на сумму не ниже 497 миллионов рублей, а больше половины суммы нарушений были в последние два года, в том числе 1,29 миллиарда рублей за 2019 год и 1,282 млрд в 2020-м.

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Большую часть в этом объёме в прошлом году составили нарушения при выполнении госзадания на оказание услуг государственными и муниципальными учреждениями и нарушения при проведении госзакупок.

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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).

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По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель и ещё четыре человека. Всем им уже предъявили обвинение. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля. Пятеро фигурантов дела, в том числе сам Белозерцев, арестованы. Срок задержания Шпигеля продлён до 23 марта.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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