В Пензенской области сообщили о многомиллионных нарушениях при Белозерцеве

В Пензенской области при губернаторе Иване Белозерцеве, который был арестован по делу о получении взятки, обнаружены нарушения при использовании бюджетных средств на общую сумму почти пять миллиардов рублей. Такие данные приводятся в ежегодных отчётах о деятельности региональной Счётной палаты.

Белозерцев занял должность губернатора в 2015 году, и с того времени СП ежегодно фиксировала нарушения на сумму не ниже 497 миллионов рублей, а больше половины суммы нарушений были в последние два года, в том числе 1,29 миллиарда рублей за 2019 год и 1,282 млрд в 2020-м.

Большую часть в этом объёме в прошлом году составили нарушения при выполнении госзадания на оказание услуг государственными и муниципальными учреждениями и нарушения при проведении госзакупок.

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).

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