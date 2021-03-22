В Пензенской области сообщили о многомиллионных нарушениях при Белозерцеве
За более чем пять лет его руководства регионом ежегодно фиксировались махинации с бюджетными деньгами.
Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области
В Пензенской области при губернаторе Иване Белозерцеве, который был арестован по делу о получении взятки, обнаружены нарушения при использовании бюджетных средств на общую сумму почти пять миллиардов рублей. Такие данные приводятся в ежегодных отчётах о деятельности региональной Счётной палаты.
Белозерцев занял должность губернатора в 2015 году, и с того времени СП ежегодно фиксировала нарушения на сумму не ниже 497 миллионов рублей, а больше половины суммы нарушений были в последние два года, в том числе 1,29 миллиарда рублей за 2019 год и 1,282 млрд в 2020-м.
Большую часть в этом объёме в прошлом году составили нарушения при выполнении госзадания на оказание услуг государственными и муниципальными учреждениями и нарушения при проведении госзакупок.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).
По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель и ещё четыре человека. Всем им уже предъявили обвинение. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля. Пятеро фигурантов дела, в том числе сам Белозерцев, арестованы. Срок задержания Шпигеля продлён до 23 марта.
Выбор редакции
Членство арестованного губернатора Пензенской области в "Единой России" приостановлено
"Это нормальная практика, я блондинка": Ивлееву поймали без прав за рулём, но отпустили — видео
Боррель заявил о конфронтационном курсе России в отношениях с ЕС
"Авангард" всухую обыграл "Магнитку" и повёл в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
"У богемных женщин часто такое бывает": Врач объяснил, почему у бывшей жены Аршавина пропал нос
Комментариев: 0