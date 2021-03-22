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В Кремле прокомментировали задержание губернатора Пензенской области

Дмитрий Песков не исключил, что Ивана Белозерцева могут отправить в отставку в связи с утратой доверия, но пока такого указа нет.

22 марта 2021, 09:37
<p>Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ</p>

Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева делом правоохранительных органов, а не Кремля. По его словам, Владимиру Путину представили доклады о действиях в отношении чиновника.

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

5 лет у руля Пензенской области: что известно о губернаторе Белозерцеве, подозреваемом в получении взятки в 31 млн рублей

"Это вопрос правовых органов и не Администрации Президента никоим образом. Президента информировали непосредственно о предпринимаемых действиях. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учётом происходящих событий", — отметил Песков.

Задержанные губернатор Пензенской области и фармацевтический король Шпигель не признают вину

Задержанные губернатор Пензенской области и фармацевтический король Шпигель не признают вину

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. По этому делу задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель и ещё четыре человека. Всем им уже предъявили обвинение. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля.

Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю

Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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