В Кремле прокомментировали задержание губернатора Пензенской области
Дмитрий Песков не исключил, что Ивана Белозерцева могут отправить в отставку в связи с утратой доверия, но пока такого указа нет.
Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева делом правоохранительных органов, а не Кремля. По его словам, Владимиру Путину представили доклады о действиях в отношении чиновника.
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"Это вопрос правовых органов и не Администрации Президента никоим образом. Президента информировали непосредственно о предпринимаемых действиях. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учётом происходящих событий", — отметил Песков.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. По этому делу задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель и ещё четыре человека. Всем им уже предъявили обвинение. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля.
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