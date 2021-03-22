В Кремле прокомментировали задержание губернатора Пензенской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева делом правоохранительных органов, а не Кремля. По его словам, Владимиру Путину представили доклады о действиях в отношении чиновника.

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"Это вопрос правовых органов и не Администрации Президента никоим образом. Президента информировали непосредственно о предпринимаемых действиях. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учётом происходящих событий", — отметил Песков.