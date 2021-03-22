Фармацевтического короля Шпигеля на носилках госпитализировали из суда. Видео © LIFE

Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из здания Басманного суда, где ему должны были избрать меру пресечения по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых видно, что миллиардера выносят на носилках.

В итоге заседание суда отложили, а срок задержания Шпигеля продлили до 23 марта.

"Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании", — рассказали в суде.

Ранее Лайф уже сообщал, что Шпигеля из ИВС на Петровке уже возили в больницу с болью в груди и проблемами с дыханием, но после осмотра ему отказали в госпитализации. После этого в ОНК Москвы сообщили, что у бизнесмена серьёзные проблемы со здоровьем.

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 60 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).

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