Фармацевтического короля Шпигеля на носилках госпитализировали из суда — видео
В итоге заседание отложили, а решение об аресте теперь примут 23 марта.
Фармацевтического короля Шпигеля на носилках госпитализировали из суда. Видео © LIFE
Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из здания Басманного суда, где ему должны были избрать меру пресечения по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых видно, что миллиардера выносят на носилках.
В итоге заседание суда отложили, а срок задержания Шпигеля продлили до 23 марта.
Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю
"Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании", — рассказали в суде.
Ранее Лайф уже сообщал, что Шпигеля из ИВС на Петровке уже возили в больницу с болью в груди и проблемами с дыханием, но после осмотра ему отказали в госпитализации. После этого в ОНК Москвы сообщили, что у бизнесмена серьёзные проблемы со здоровьем.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 60 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).
По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинение. Суд уже арестовал самого Белозерцева, Евгению Шпигель и ещё одного фигуранта дела — Фёдора Федотова.
Выбор редакции
Избившую шестилетнего сына до полусмерти горе-мать из Новороссийска лишили родительских прав
Метеоролог рассказала о приближении к Москве метеорологической весны
Оказавшаяся в месте схода лавины в Хибинах группа шла по необорудованному маршруту
Пригласил попить чаю: Вика Цыганова рассказала о домогательствах Иосифа Кобзона
В Пензенской области сообщили о многомиллионных нарушениях при Белозерцеве
Комментариев: 0