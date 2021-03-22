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Фармацевтического короля Шпигеля на носилках госпитализировали из суда — видео

В итоге заседание отложили, а решение об аресте теперь примут 23 марта.

22 марта 2021, 15:34
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Фармацевтического короля Шпигеля на носилках госпитализировали из суда. Видео © LIFE

Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из здания Басманного суда, где ему должны были избрать меру пресечения по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых видно, что миллиардера выносят на носилках.

В итоге заседание суда отложили, а срок задержания Шпигеля продлили до 23 марта.

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"Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании", рассказали в суде.

Ранее Лайф уже сообщал, что Шпигеля из ИВС на Петровке уже возили в больницу с болью в груди и проблемами с дыханием, но после осмотра ему отказали в госпитализации. После этого в ОНК Москвы сообщили, что у бизнесмена серьёзные проблемы со здоровьем.

Задержанные губернатор Пензенской области и фармацевтический король Шпигель не признают вину

Задержанные губернатор Пензенской области и фармацевтический король Шпигель не признают вину

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 60 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинение. Суд уже арестовал самого Белозерцева, Евгению Шпигель и ещё одного фигуранта дела — Фёдора Федотова.

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Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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