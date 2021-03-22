Подельник губернатора Белозерцева выселил на улицу своих несовершеннолетних племянников

Водитель представительства Пензенской области при Правительстве России Геннадий Марков оказался в числе задержанных 21 марта по делу губернатора Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток от фармацевтического холдинга. И если о самом главе региона, как и о его сообщнике-миллиардере Борисе Шпигеле, информации предостаточно, то об остальных фигурантах дела известно немного. Взять хотя бы Маркова.

По информации Лайфа, мужчина уже много лет не общается со своим братом Михаилом. Мать растила их без отца, часто выпивала, но жизненные трудности не смогли сплотить этих родных друг другу людей. Дошло до того, что два года назад Геннадий, работающий в региональной чиновничьей структуре, выписал из общей квартиры брата и его двоих детей.

Михаил узнал о произошедшем, получив повестку в суд. Сперва он не спешил расстраиваться, поскольку по закону выставить двоих несовершеннолетних на улицу из единственного жилья просто невозможно. Однако у истца, похоже, нашлись влиятельные покровители — и суд целиком встал на его сторону.

Ранее Лайф сообщал, что Геннадию Маркову предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки. В зависимости от квалифицирующих признаков преступления, ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет, штраф в размере до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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