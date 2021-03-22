Коллекции дорогих часов и самолёты: какие богатства скрывают губернаторы-сидельцы

Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева — одно из главных политических событий начала недели. Его подозревают в превышении должностных полномочий и взятке. Главу региона отправили в Москву, а в его доме проводятся обыски. Там уже нашли 360 млн рублей наличных, а в рабочем кабинете — незарегистрированный пистолет. Сколько успевали нажить губернаторы, которых арестовывали последние пять лет.

Сергей Фургал, Хабаровский край

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Одним из самых громких дел в отношении губернаторов стало задержание 9 июля 2020 года главы Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации заказных убийств. Как считает следствие, преступления были совершены в 2004–2005 годах не только в Хабаровском крае, но и в Амурской области. У Фургала обнаружили патроны, аналогичные тем, которыми был убит местный предприниматель Роман Сандалов. Сразу после ареста в столице региона прошли протесты, люди требовали освободить незаконно задержанного губернатора. Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Позднее было возбуждено ещё несколько дел. Экс-главе Хабаровского края грозит пожизненный срок. Сейчас он содержится в СИЗО.

Михаил Мень, Ивановская область

Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда

Хотя на момент задержания Михаил Мень был аудитором Счётной палаты, дело в отношении него возбудили именно за деятельность на посту губернатора Ивановской области. По версии следствия, в 2011 году он стал участником хищения 700 миллионов рублей из регионального бюджета. Мень подписал ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей, а на следующий день их похитила преступная группа. 14 января 2021 года дело передали в суд.

Павел Коньков, Ивановская область

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Ещё один губернатор Ивановской области Павел Коньков был обвинён в той же растрате 700 миллионов рублей вместе с компанией "Ивановский бройлер". Главу региона арестовали и отправили под домашний арест. При обысках у него нашли деньги и документы, правда правоохранители не огласили сумму средств. В мае прошлого года Следственный комитет завершил расследование преступления — и дело было направлено в суд

Александр Винников, Еврейская автономная область

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Еврейской автономной областью Александр Винников руководил с 2010 по 2015 год. В октябре 2018-го ему предъявили обвинение в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия, он склонял начальника управления здравоохранения области закупить на торгах оборудование для онкоцентра по завышенной стоимости. Экс-главу региона в 2019-м суд признал виновным, но прокуратура обжаловала приговор, и дело отправили на новое рассмотрение.

Леонид Маркелов, Марий Эл

Фото © ТАСС / Михаил Солунин

Главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали в апреле 2017-го. Он обвинялся в получении двух взяток. По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при оказании господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Тогда общественность привлекло даже больше не само обвинение, а находки во время обысков. У Маркелова изъяли рукописи Александра Пушкина и Николая Карамзина, а также картины итальянских художников эпохи Возрождения Боттичелли и Рафаэля на сотни миллионов евро и даже две картины с портретом самого губернатора, гуляющего вместе с Пушкиным. Кроме этого, нашли наградной пистолет и миллионы рублей.

Александр Соловьёв, Республика Удмуртия

Фото © ТАСС / Амир Закиров

Александр Соловьёв руководил Удмуртией с 2014 по 2017 год. В 2017 году на него завели уголовное дело. Губернатора сняли с должности в связи с утратой доверия. Соловьёва обвинили в получении взятки в 139 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги ему передала компания, строившая мосты у города Камбарки. А губернатор якобы обещал выделить лицензии на изучение недр, на добычу леса и распорядиться внеочерёдно оплатить работы по строительству мостов из бюджета. Александр Соловьёв свою вину отрицает. Из СИЗО он был освобождён из-за тяжёлой болезни.

Михаил Юревич, Челябинская область

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Михаил Юревич руководил Челябинской областью с 2010 по 2014 год. В марте 2017 года против него возбудили уголовное дело. Причём за получение взяток от министра здравоохранения региона. За всё время он получил 26 млн рублей. Кроме того, следствие обвинило экс-губернатора в покровительстве бизнесу за общее вознаграждение в 3,4 миллиарда рублей. В его квартире нашли десятки фотографий с чиновниками высокого ранга и несколько недействующих удостоверений. Но привлечь к следствию бывшего губернатора не удалось. Сперва тот скрылся в Израиле. И хоть в 2017 году он был заочно арестован и осуждён, Михаил Юревич сейчас проживает в Великобритании.

Никита Белых, Кировская область

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дело Никиты Белых сразу окрестили политическим, так как он принадлежал к оппозиционным кругам. Он руководил Кировской областью с 2009 по 2016 год. В июне 2016 года его задержали в одном из ресторанов Москвы во время получения взятки. На Белых завели дело за получение взятки в особо крупном размере и сняли с должности в связи с утратой доверия. Экс-губернатора подозревали в двух эпизодах. В обоих случаях деньги он брал в евро — 200 и 400 тысяч. То есть порядка 50 миллионов рублей по нынешнему курсу. Взятки дали бизнесмены за покровительство губернатора при вырубке леса. Никиту Белых осудили на восемь лет строгого режима и оштрафовали на 48,2 млн рублей.

Вячеслав Гайзер, Республика Коми

Фото © ТАСС / Антон Великжанин

Вячеслав Гайзер был главой республики с 2010 по 2015 год. В сентябре 2015-го его арестовали вместе с замами. Обвинили в создании ОПГ ради незаконного завладения государственным имуществом. Например, похитили 100% акций птицефабрики и потратили средства из фонда поддержки инвестиционных проектов. Ущерб составил свыше 3,5 миллиарда рублей. А кроме того, 198 млн рублей взяток и 988,5 миллиона отмытых денег. В кабинете главы Коми нашли документы на офшорные компании, коллекцию часов и крупную сумму денег, а также проекты по приобретению самолётов Bombardier и Hawker. Но дело об ОПГ развалилось. Осудили лишь Гайзера — экс-губернатора приговорили к 11 годам колонии и оштрафовали на 160 млн рублей.

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