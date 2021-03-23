Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Фармацевтического короля Шпигеля госпитализировали в реанимацию

Состояние олигарха медики оценивают как средней степени тяжести.

23 марта 2021, 06:31
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, которого накануне на носилках выносили из здания Басманного суда, где ему должны были избрать меру пресечения по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, госпитализировали в реанимационное отделение ГКБ им. Иноземцева. Об этом Лайфу сообщил источник.

Состояние олигарха оценивают как средней степени тяжести без отрицательной динамики. Его увезли в больницу с давлением 124 на 76.

Фармацевтический след: где ещё миллиардер Шпигель заработал на госзаказе и ковиде

Фармацевтический след: где ещё миллиардер Шпигель заработал на госзаказе и ковиде

Ранее Лайф уже сообщал, что Шпигеля из ИВС на Петровке уже возили в больницу с болью в груди и проблемами с дыханием, но после осмотра ему отказали в госпитализации. После этого в ОНК Москвы сообщили, что у бизнесмена серьёзные проблемы со здоровьем.

Подельник губернатора Белозерцева выселил на улицу своих несовершеннолетних племянников

Подельник губернатора Белозерцева выселил на улицу своих несовершеннолетних племянников

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 60 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег). По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинение. Суд арестовал самого Белозерцева, Евгению Шпигель и ещё одного фигуранта дела — Фёдора Федотова.

СМИ: Имущество главы Пензенской области могут арестовать

СМИ: Имущество главы Пензенской области могут арестовать

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1