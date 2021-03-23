Фармацевтического короля Шпигеля госпитализировали в реанимацию
Состояние олигарха медики оценивают как средней степени тяжести.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, которого накануне на носилках выносили из здания Басманного суда, где ему должны были избрать меру пресечения по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, госпитализировали в реанимационное отделение ГКБ им. Иноземцева. Об этом Лайфу сообщил источник.
Состояние олигарха оценивают как средней степени тяжести без отрицательной динамики. Его увезли в больницу с давлением 124 на 76.
Ранее Лайф уже сообщал, что Шпигеля из ИВС на Петровке уже возили в больницу с болью в груди и проблемами с дыханием, но после осмотра ему отказали в госпитализации. После этого в ОНК Москвы сообщили, что у бизнесмена серьёзные проблемы со здоровьем.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 60 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег). По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинение. Суд арестовал самого Белозерцева, Евгению Шпигель и ещё одного фигуранта дела — Фёдора Федотова.
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