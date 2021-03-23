Фармацевтического короля Шпигеля госпитализировали в реанимацию

Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, которого накануне на носилках выносили из здания Басманного суда , где ему должны были избрать меру пресечения по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, госпитализировали в реанимационное отделение ГКБ им. Иноземцева. Об этом Лайфу сообщил источник.

Ранее Лайф уже сообщал, что Шпигеля из ИВС на Петровке уже возили в больницу с болью в груди и проблемами с дыханием, но после осмотра ему отказали в госпитализации. После этого в ОНК Москвы сообщили, что у бизнесмена серьёзные проблемы со здоровьем.