Фармацевтический след: где ещё миллиардер Шпигель заработал на госзаказе и ковиде

Басманный райсуд Москвы избирает меру пресечения для фигурантов дела о коррупции в Пензенской области. На ближайшие два месяца в СИЗО отправились глава региона Иван Белозерцев и жена фармацевтического магната Бориса Шпигеля Евгения. Сам миллиардер пока проходит обследование в клинике. По версии следствия, супруги подкупали руководство Пензенской области, чтобы получать выгодные госконтракты на поставку медикаментов. Это дело может быть масштабным: эксперты говорят, что и в других регионах структуры Шпигеля использовали административный ресурс для развития бизнеса. Лайф выяснил, где ещё семья миллиардера зарабатывала во время пандемии.

Бизнесмен Борис Шпигель является одним из крупнейших фармацевтических олигархов России. Его холдинг "Биотек" входит в десятку самых богатых дистрибьюторов лекарств и медицинской продукции. Пандемия коронавируса помогла Шпигелю и его семье заработать ещё больше. За 2020 год выручка компании увеличилась более чем в два раза — до 41 миллиарда рублей. "Биотек" стал крупнейшим поставщиком лекарств и медпродукции для борьбы с ковидом — масок, антивирусных препаратов, диагностических тестов BIOZEK и дезинфицирующих средств.

Поход Шпигеля в Поволжье

Бизнесмен Борис Шпигель. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Шпигелю принадлежат производства по всей России, но основные заказы он получает от госучреждений Поволжья. Например, семья миллиардера контролирует нижегородскую компанию "Поволжье-фарм", которая в 2016 году получила в Чувашии госзаказы на 1,2 миллиарда рублей. В этом же году она стала крупнейшим поставщиком Минздрава Нижегородской области, поставив лекарств почти на 700 миллионов рублей. "Биотэк" также стал крупнейшим поставщиком в Ульяновской области.

Холдинг "Биотэк" заработал более двух с половиной миллиардов рублей на сделках с "Самарафармацией" — подведомственной структурой Минздрава Самарской области.

В холдинг Шпигеля до недавнего времени входил также и фармацевтический завод "Марбиофарм" из Йошкар-Олы (Марий Эл). Однако в конце прошлого года завод перешёл под контроль Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя, который получил самую большую долю в бизнесе. Новый состав директоров завода полностью состоит из членов совета ПАО "Севастопольгаз".

Следует отметить, что корпорация Бориса Шпигеля является ключевым игроком на фармацевтическом рынке Крыма. В 2018 году компания заключила 26 контрактов с ГУП РК "Крым-фармация" на сумму около 100 миллионов рублей, а в 2019-м количество сделок увеличилось в два раза, что позволило заработать 234 миллиона рублей.

Через компанию "Интермедиафарм" совместно с Минимущества Ростовской области Шпигель владеет компанией "Фармация" (его фирма с таким же названием работает и в Пензе). Организация стала крупнейшим поставщиком лекарств для местного Минздрава, получив контракты почти на семь миллиардов рублей.

Эксперты считают, что Шпигель захватывал регионы, используя "договорно-долевую модель" в работе с местными властями.

— У Шпигеля были очень серьёзные лоббистские возможности, и через свои связи он довольно быстро заходил в регионы. Местные сети должны были покупать часть продукции именно через него. Если они отказывались, то получали большие проблемы. Это была его модель работы. Она была понятна в 90-е, потому что была общепринятой, но в последнее время рынок развивался и отношение к этой модели тоже поменялось. При этом Шпигель не сделал достаточных вложений в развитие отечественной фармацевтики, — пояснил Лайфу глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Таким образом, во всех регионах, где давно работают структуры Шпигеля, тем более во время пандемии у следователей есть большой потенциал для новых эпизодов. Не исключено, что местные чиновники не за просто так помогали миллиардеру захватить местные фармацевтические рынки и сферу поставок препаратов для государственных медицинских учреждений.

Родина фармацевтического короля

ПАО "Биосинтез" — предприятие в Пензе. Фото © "Биосинтез"

Родным регионом для Шпигеля считается Пензенская область. В 2008 году под его контроль перешёл местный завод ПАО "Биосинтез". В 2016 году владельцем завода стал индийский фармацевтический гигант Sun pharmaceutical industries Limited, однако Шпигель не ушёл из региона и принадлежащее его жене ОАО "Фармация" осталось крупным поставщиком для медучреждений области. По версии Следственного комитета, семья миллиардера передала губернатору Ивану Белозерцеву деньги и ценные вещи на сумму в 31 миллион рублей, чтобы стать монополистом на местном рынке. Судя по базам данных СПАРК, с 2015 по 2021 год "Фармация" заработала на поставках медпрепаратов более трёх с половиной миллиардов рублей.

Сын губернатора Пензенской области Александр Белозерцев. Фото © zampolit.com

В разгар пандемии "Фармация" оказалась в центре громкого скандала. В марте 2020 года гендиректор фирмы Антон Колосков, который сейчас также стал фигурантом уголовного дела о коррупции, объявил о запуске в регионе производства медицинских масок.

Уже через полтора месяца Министерство промышленности Пензенской области отчитывалось, что в регионе произвели более одного миллиона защитных масок. Впрочем, пензенский журналист Александр Тузов рассказал Лайфу, что на самом деле жители этого изобилия не заметили.

— Мы несколько раз ездили на место, где располагалось масочное производство на базе центра "Фармация" на улице Аустрина, и не увидели там ничего. Второй раз, когда туда приехали, увидели, как две бабки что-то шили. На самом деле, хотя по телевидению сообщали об ударных темпах производства масок, народ реально испытывал жуткий дефицит защитных средств. Никто не видел этих масок. Спрос не был закрыт. А цены при этом были спекулятивные — по 50 рублей за маску, — рассказал Александр.

Близкий круг губернатора

Как выяснил Лайф, семья и приближенные губернатора не только помогали миллиардеру Шпигелю захватить местный фармацевтический рынок, но и сами кормились на госконтрактах через подконтрольные фирмы. Например, Предприятие нефтегазового оборудования, принадлежащее старшему сыну главы региона Александру Белозерцеву, за последние пять лет выручило на государственном заказе 38 миллионов рублей. Другая его фирма — "Поручитель" — получила контракт на десять миллионов рублей от московской организации "Деловая среда".

Александр Белозерцев также входил в состав директоров Корпорации развития Пензенской области, которая оперировала бюджетом в сотни миллионов рублей. Только в 2020 году организация выступала заказчиком по контрактам более чем на 340 миллионов рублей.

Младший сын главы региона Данила Белозерцев является владельцем пяти компаний. При этом, если верить отчётности, доходы у него весьма скромные. Рекламное агентство "Пензамаркет" в 2019 году выручило около четырёх миллионов рублей. Лучше всего дела идут у его автомойки "Санликоавто" — за тот же год выручка оценивалась в семь миллионов рублей. Интересно, что партнёром Белозерцева по этому бизнесу является 47-летний Сергей Жулябин. Он владелец Грибной компании, которой губернатор обеспечил очень щедрые налоговые преференции.

Фото © Пресс-служба Басманного суда

Например, ставку по налогу на прибыль для предприятия снизили с 20% до 5%, а от налога на имущество и земельного налога освободили вовсе.

Грибная компания вложила в производство два миллиарда рублей — здесь есть и льготные кредиты, и государственные субсидии. Сейчас на площадях компании выращивают по пять тысяч тонн шампиньонов в год. В 2019 году выручка составила более 80 миллионов рублей.

Помимо этого Жулябин хорошо зарабатывает на госзакупках. Его авторемонтное ООО "Спектр-моторс" выручило на контрактах с Минобразования, Минпромом и другими ведомствами Пензенской области 154 миллиона рублей.

Данила Белозерцев был хозяином десятка объектов недвижимости в Пензе. Например, на него было оформлено административное здание площадью в почти 500 квадратов на улице Лазо, где по соседству находится и семейный особняк Белозерцевых. Здесь располагаются многофункциональный центр "Мои документы", отделение Почты России и стоматологическая клиника. А раньше был офис уже несуществующей торговой компании младшего сына губернатора "Берлинго".

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