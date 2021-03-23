Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области
Президент утратил доверие к арестованному за получение крупной взятки главе региона.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Иван Белозерцев снят с поста губернатора Пензенской области указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", — говорится в документе.
Как отмечается, указ вступает в силу со дня подписания. Кто будет исполнять обязанности главы Пензенской области, пока не известно.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег). По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинения. Суд арестовал самого Белозерцева и остальных фигурантов дела.
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