Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области

Иван Белозерцев снят с поста губернатора Пензенской области указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", — говорится в документе.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня подписания. Кто будет исполнять обязанности главы Пензенской области, пока не известно.

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