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Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области

Президент утратил доверие к арестованному за получение крупной взятки главе региона.

23 марта 2021, 18:23
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда

Иван Белозерцев снят с поста губернатора Пензенской области указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", — говорится в документе.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня подписания. Кто будет исполнять обязанности главы Пензенской области, пока не известно.

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег). По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинения. Суд арестовал самого Белозерцева и остальных фигурантов дела.

В Пензенской области сообщили о многомиллионных нарушениях при Белозерцеве

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Фармацевтического короля Шпигеля арестовали на два месяца

Фармацевтического короля Шпигеля арестовали на два месяца

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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