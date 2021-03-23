Фармацевтического короля Шпигеля арестовали на два месяца
Вчера миллиардера вынесли из здания суда на носилках, но сегодня он уже смог прибыть на заседание.
Фармацевтического короля Шпигеля арестовали на два месяца. Видео © Басманный суд г. Москвы
Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля арестовали до 20 мая по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Накануне Шпигель был доставлен в реанимацию, здание Басманного суда он покинул на носилках. Сегодня же олигарх передвигался самостоятельно, с помощью правоохранителей.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег). По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинения. Суд арестовал самого Белозерцева и остальных фигурантов дела.
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