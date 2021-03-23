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Фармацевтического короля Шпигеля арестовали на два месяца

Вчера миллиардера вынесли из здания суда на носилках, но сегодня он уже смог прибыть на заседание.

23 марта 2021, 13:43

Фармацевтического короля Шпигеля арестовали на два месяца. Видео © Басманный суд г. Москвы

Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля арестовали до 20 мая по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Накануне Шпигель был доставлен в реанимацию, здание Басманного суда он покинул на носилках. Сегодня же олигарх передвигался самостоятельно, с помощью правоохранителей.

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Белозерцев объяснил, как у него оказались дорогие часы от Шпигеля

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег). По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинения. Суд арестовал самого Белозерцева и остальных фигурантов дела.

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Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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