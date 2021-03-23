Фармацевтического короля Шпигеля арестовали на два месяца. Видео © Басманный суд г. Москвы

Накануне Шпигель был доставлен в реанимацию, здание Басманного суда он покинул на носилках. Сегодня же олигарх передвигался самостоятельно, с помощью правоохранителей.