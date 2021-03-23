Фармацевтического короля Шпигеля привезли в суд после нахождения в реанимации — видео
Сегодня ему должны избрать меру пресечения.
Фармацевтического короля Бориса Шпигеля привезли в суд после нахождения в реанимации. Видео © LIFE
Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля привезли на судебное заседание. Накануне он был доставлен в реанимацию, здание суда он покинул на носилках. На кадрах с места событий видно, что сегодня олигарх передвигается самостоятельно, с помощью правоохранителей.
Сегодня ему должны избрать меру пресечения по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Шпигелю вменяют дачу взятки в особо крупном размере.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег). По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинения. Суд арестовал самого Белозерцева, других фигурантов дела, кроме Бориса Шпигеля — миллиардера госпитализировали из здания суда.
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