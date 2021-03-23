Фармацевтического короля Шпигеля привезли в суд после нахождения в реанимации — видео

Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля привезли на судебное заседание. Накануне он был доставлен в реанимацию, здание суда он покинул на носилках. На кадрах с места событий видно, что сегодня олигарх передвигается самостоятельно, с помощью правоохранителей.