В Кремле пообещали проинформировать СМИ об отставке губернатора Белозерцева

Кремль сообщит средствам массовой информации, если президент РФ Владимир Путин примет решение подписать указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки, в связи с утратой доверия. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем", — заверил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что членство губернатора Белозерцева в "Единой России" приостановлено. Такое решение принял президиум политсовета регионального отделения партии.

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