В Кремле пообещали проинформировать СМИ об отставке губернатора Белозерцева
Указ об отставке в связи с утратой доверия ещё не подписан, а вот членство главы Пензенской области в "Единой России" уже приостановлено.
Фото © Kremlin.ru
Кремль сообщит средствам массовой информации, если президент РФ Владимир Путин примет решение подписать указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки, в связи с утратой доверия. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем", — заверил представитель Кремля.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили 360 миллионов рублей, дорогие часы и Mercedes. По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинения. Суд арестовал самого Белозерцева и других фигурантов дела, кроме Бориса Шпигеля — миллиардера госпитализировали из здания суда.
Ранее сообщалось, что членство губернатора Белозерцева в "Единой России" приостановлено. Такое решение принял президиум политсовета регионального отделения партии.
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