Песков рассказал, в какое время дня Путин сделает прививку

Президент РФ Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса, но до конца рабочего дня должен вакцинироваться. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Спросите, привился ли уже президент, скажу: нет. Пока ещё идёт рабочий график, но ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает", — рассказал представитель Кремля.

Песков не стал уточнять, где пройдёт вакцинация главы государства (на рабочем месте или в медицинском кабинете), но процедуру проведут так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента. Также в Кремле не будут уточнять, каким препаратом сделают прививку, так как "все три российские вакцины очень хорошие, надёжные и эффективные".

В Кремле объяснили, почему Владимир Путин решил поставить прививку именно сейчас.

"Президент говорил, что в начале осени ему нужно быть в активном состоянии с точки зрения передвижения, неограниченного общения с людьми... Надо прийти к этому моменту таким образом, чтобы на необходимом уровне сохранялся иммунитет. Но в любом случае все три российские прививки подтвердили свою эффективность, надёжность", — добавил Песков.

Напомним, накануне Владимир Путин объявил, что 23 марта привьётся от коронавируса. Процесс вакцинации не будет публичным.

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