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Песков рассказал, в какое время дня Путин сделает прививку

В Кремле не стали уточнять, какой препарат будут применять, так как все три российские вакцины надёжные и эффективные.

23 марта 2021, 09:44
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса, но до конца рабочего дня должен вакцинироваться. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Спросите, привился ли уже президент, скажу: нет. Пока ещё идёт рабочий график, но ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает", — рассказал представитель Кремля.

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Песков не стал уточнять, где пройдёт вакцинация главы государства (на рабочем месте или в медицинском кабинете), но процедуру проведут так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента. Также в Кремле не будут уточнять, каким препаратом сделают прививку, так как "все три российские вакцины очень хорошие, надёжные и эффективные".

В Кремле объяснили, почему Владимир Путин решил поставить прививку именно сейчас.

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"Президент говорил, что в начале осени ему нужно быть в активном состоянии с точки зрения передвижения, неограниченного общения с людьми... Надо прийти к этому моменту таким образом, чтобы на необходимом уровне сохранялся иммунитет. Но в любом случае все три российские прививки подтвердили свою эффективность, надёжность", добавил Песков.

Напомним, накануне Владимир Путин объявил, что 23 марта привьётся от коронавируса. Процесс вакцинации не будет публичным.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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