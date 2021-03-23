В Роспотребнадзоре допустили, что "Спутником V" нельзя будет привиться повторно

Привиться от коронавируса второй раз вакциной производства центра имени Гамалеи "Спутник V", вероятно, будет нельзя. Одновременно вакцинируемым вводятся и аденовирусы, к которым также будут вырабатываться антитела. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она напомнила, что векторная вакцина даёт достаточно высокий подъём антител. Предполагается, что её действие будет достаточно продолжительным.

"Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной (например, через два года с таким же точно составом), то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме", — заявила Пшеничная в эфире "Соловьёв LIVE".

По словам врача-инфекциониста, повторно привиться от инфекции россияне смогут другими вакцинами отечественного производства — "Эпиваккороной" и "Ковиваком".

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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