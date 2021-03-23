Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Голикова рассказала, когда вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот

Ранее сообщалось, что первые партии "Ковивака" уже произведены.

23 марта 2021, 07:19
<p>Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Александр Астафьев</p>

Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Александр Астафьев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся первые поставки вакцины "Ковивак", разработанной центром Чумакова, в гражданский оборот. Это произойдёт 28 марта.

"С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по "Эпиваккороне": уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки "Ковивака" центра Чумакова", — рассказала она в интервью телеканалу RT.

Центр Чумакова начнёт выпускать до 500 тысяч доз "Ковивака" ежемесячно

Центр Чумакова начнёт выпускать до 500 тысяч доз "Ковивака" ежемесячно

Напомним, что 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, которую разработал центр им. Чумакова. Препарат "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. При этом основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Он инактивирован и не способен нанести вред человеческому организму. Минобрнауки показало, как выглядит упаковка препарата. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что первые партии "Ковивака" уже произведены.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1