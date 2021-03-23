Голикова рассказала, когда вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот
Ранее сообщалось, что первые партии "Ковивака" уже произведены.
Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Александр Астафьев
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся первые поставки вакцины "Ковивак", разработанной центром Чумакова, в гражданский оборот. Это произойдёт 28 марта.
"С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по "Эпиваккороне": уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки "Ковивака" центра Чумакова", — рассказала она в интервью телеканалу RT.
Напомним, что 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, которую разработал центр им. Чумакова. Препарат "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. При этом основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Он инактивирован и не способен нанести вред человеческому организму. Минобрнауки показало, как выглядит упаковка препарата. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что первые партии "Ковивака" уже произведены.
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