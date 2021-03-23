Голикова рассказала, когда вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот

"С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по "Эпиваккороне": уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки "Ковивака" центра Чумакова", — рассказала она в интервью телеканалу RT.