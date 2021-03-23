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Россиян предупредили об отмене некоторых коронавирусных льгот с 1 апреля

До конца месяца у граждан ещё есть время, чтобы воспользоваться привилегиями.

23 марта 2021, 06:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России с апреля прекращает своё действие целый ряд льгот, которые были введены Правительством РФ в 2020 году во время пандемии коронавируса. Об этом пишет "Парламентская газета".

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В частности, речь идёт о получении новогодних выплат на детей до восьми лет. Так, россияне, которые не успели получить по пять тысяч рублей на каждого ребёнка, до 1 апреля ещё могут подать соответствующее заявление.

Кроме того, прекращается действие "карантинных больничных" для граждан старше 65 лет. Однако правительство ранее рекомендовало работодателям переводить пожилых сотрудников на удалёнку.

Также с 31 марта утратит свою силу реструктуризация кредитов для россиян, у которых выявили CoViD-19 или резко упали доходы из-за пандемии. До этой же даты действовала рекомендация Центробанка не обращать взыскание на единственное жильё ипотечных должников. Теперь банки, как и прежде, имеют право выселять задолжавших клиентов.

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Добавим, что менее чем через две недели также прекращается временный порядок регистрации россиян в качестве безработных. До этого граждане могли обращаться в службы занятости дистанционно.

А ранее Минтруд предложил лишать пособий семьи, которые бедны только по документам. Судить ведомство предлагает по имуществу, которым владеют получатели выплат.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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