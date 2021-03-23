Юристы рассказали, за что можно остаться без детских пособий

Отказать в выплате пособий на детей от трёх до семи лет могут, если у родителей нет официального дохода. Исключением является уход за малышом до трёх лет или инвалидом, нахождение в тюрьме, на длительном лечении либо официальный статус безработного. Об этом сообщила адвокат юридической группы "Гречкин и партнёры" Яна Любимова.

Отмечается, что в выплате пособий будет отказано, если у семьи несколько квартир или домов — метражом более 24 квадратных метров на человека в квартире и 40 квадратов в доме. Если в семье больше одного автомобиля, она также не вправе претендовать на пособие.

"При этом многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами разрешено иметь более одного транспортного средства и получать выплаты от государства", — подчеркнула адвокат в интервью агентству "Прайм".

Кроме того, важно, чтобы получатель пособия фактически осуществлял уход за ребёнком. Если выяснится, что он работает по графику, сокращённому на небольшое время, а с малышом в это время находится другой член семьи, выплату могут не дать или отобрать.

Как добавляет управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин, если уход осуществляет лицо, не находящееся в отпуске по уходу за ребёнком, то именно оно имеет право на получение ежемесячного пособия. Выплата пособия сохраняется, если получатель, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, работает неполный рабочий день или на дому. Однако максимальная продолжительность неполного рабочего времени не определена законодательством.

Как сообщалось ранее, в Москве для семей с детьми упростили порядок получения социальных выплат.

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