"Физика даёт сбой": Кудрявцева рассказала, почему загремела в реанимацию
При этом она отметила, что не падала в обморок.
Кудрявцева рассказала, почему загремела в реанимацию. Видео © Instagram / leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева, которая накануне была экстренно госпитализирована, рассказала, из-за чего попала в реанимацию. Этим она поделилась с подписчиками в "Инстаграме". Как заявила Кудрявцева, предварительная причина её госпитализации — "нервы и стресс".
"Надо больше отдыхать, потому что физика даёт сбой. Накопленная усталость", — отметила телеведущая.
Ей стало плохо на работе: было трудно дышать, появилась боль в груди. Кудрявцева заметила, что не падала в обморок. Она также сообщила, что в медучреждении врачи проверили её сердце и сделали компьютерную томографию лёгких. По её словам, обследование показало, что "всё в порядке". Однако на утро ей назначено дополнительное обследование.
Напомним, Кудрявцева сообщила, что её увезли в больницу прямо со съёмок телепрограммы. Находясь в реанимации, телеведущая призналась, что сильно испугалась.
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