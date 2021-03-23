"Физика даёт сбой": Кудрявцева рассказала, почему загремела в реанимацию

Кудрявцева рассказала, почему загремела в реанимацию. Видео © Instagram / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая накануне была экстренно госпитализирована, рассказала, из-за чего попала в реанимацию. Этим она поделилась с подписчиками в "Инстаграме". Как заявила Кудрявцева, предварительная причина её госпитализации — "нервы и стресс".

"Надо больше отдыхать, потому что физика даёт сбой. Накопленная усталость", — отметила телеведущая.

Ей стало плохо на работе: было трудно дышать, появилась боль в груди. Кудрявцева заметила, что не падала в обморок. Она также сообщила, что в медучреждении врачи проверили её сердце и сделали компьютерную томографию лёгких. По её словам, обследование показало, что "всё в порядке". Однако на утро ей назначено дополнительное обследование.

Напомним, Кудрявцева сообщила, что её увезли в больницу прямо со съёмок телепрограммы. Находясь в реанимации, телеведущая призналась, что сильно испугалась.

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