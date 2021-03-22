"Искренне жаль": Скляр и Свиридова отреагировали на возбуждение против них дел на Украине

Российские артисты Алёна Свиридова и Александр Скляр прокомментировали решение властей Украины возбудить уголовные дела в отношении российских деятелей культуры, выступавших на открытии Крымского моста.

"Мне искренне жаль, что на Украине выбирают этот путь. Я сама за мир и дружбу, не понимаю вот этого всего, мне очень жаль, что всё выходит так", — заявила Свиридова в интервью RT.

Певица подчеркнула, что не понимает оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку не совершала никаких преступлений ни на территории Украины, ни в отношении украинских граждан.

"Я не юрист, но с точки зрения здравого смысла, если ещё какие-то политические претензии можно предъявить, то какие уголовные?", – говорит певица.

В свою очередь, лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр признался, что не знает как реагировать на подобные действия властей соседнего государства.

"А что мы должны делать в этой ситуации? По-моему, это очередной повод о чём-то вспомнить. Честно говоря, даже не задумываюсь на эту тему", – заявил артист.

Ранее стало известно, что украинская прокуратура открыла дело против российских артистов, выступавших на открытии моста в Крыму весной 2018 года. Всего в списке оказалось 23 исполнителя. Их имена ведомство не приводит.

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