Сборная России по футболу представила новую форму
Презентация состоялась в прямом эфире "Матч ТВ" и в TikTok национальной команды.
Сборная России представила новую форму, в которой выступит в отборочном турнире ЧМ-2022 и чемпионате Европы – 2020. Основной цвет — белый, а на груди синие и красные полоски.
Презентация состоялась в прямом эфире "Матч ТВ", где форму успели примерить ведущие. Также трансляция велась в TikTok национальной команды.
Скриншот "Матч ТВ"
Напомним, что 24 марта сборная России начнёт отбор на чемпионат мира в Катаре. Первым соперником будет Мальта, а затем подопечные Станислава Черчесова сыграют со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).
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