Сборная России по футболу представила новую форму

Сборная России представила новую форму, в которой выступит в отборочном турнире ЧМ-2022 и чемпионате Европы – 2020. Основной цвет — белый, а на груди синие и красные полоски.

Презентация состоялась в прямом эфире "Матч ТВ", где форму успели примерить ведущие. Также трансляция велась в TikTok национальной команды.

Скриншот "Матч ТВ"

Напомним, что 24 марта сборная России начнёт отбор на чемпионат мира в Катаре. Первым соперником будет Мальта, а затем подопечные Станислава Черчесова сыграют со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Авторы