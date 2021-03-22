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Сборная России по футболу представила новую форму

Презентация состоялась в прямом эфире "Матч ТВ" и в TikTok национальной команды.

22 марта 2021, 19:51

Сборная России представила новую форму, в которой выступит в отборочном турнире ЧМ-2022 и чемпионате Европы – 2020. Основной цвет — белый, а на груди синие и красные полоски.

Презентация состоялась в прямом эфире "Матч ТВ", где форму успели примерить ведущие. Также трансляция велась в TikTok национальной команды.

Скриншот "Матч ТВ"

Скриншот "Матч ТВ"

Напомним, что 24 марта сборная России начнёт отбор на чемпионат мира в Катаре. Первым соперником будет Мальта, а затем подопечные Станислава Черчесова сыграют со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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