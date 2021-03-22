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На чемпионате мира по фигурному катанию выявили случай заражения коронавирусом

По данным СМИ, инфицированной оказалась спортсменка из сборной Белоруссии.

22 марта 2021, 18:00

Фото © Zuma / TASS

Случай заражения коронавирусом выявлен у одного из участников чемпионата мира по фигурному катанию, который стартует 24 марта в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Имя заболевшего пока не называется, однако он пропустит соревнования и будет помещён на карантин. Изолируют и тех, кто контактировал с инфицированным. Как стало известно РИА "Новости", в сборной России заражённых нет.

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По данным "Телеспорта", коронавирус был обнаружен у 17-летней фигуристки из Белоруссии Виктории Сафоновой. Она и все контактировавшие с ней изолированы.

Добавим, что чемпионат мира пройдёт с 24 по 28 марта в шведском Стокгольме и станет первым крупным международным стартом за последние полтора года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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