На чемпионате мира по фигурному катанию выявили случай заражения коронавирусом

Случай заражения коронавирусом выявлен у одного из участников чемпионата мира по фигурному катанию, который стартует 24 марта в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Имя заболевшего пока не называется, однако он пропустит соревнования и будет помещён на карантин. Изолируют и тех, кто контактировал с инфицированным. Как стало известно РИА "Новости", в сборной России заражённых нет.

По данным "Телеспорта", коронавирус был обнаружен у 17-летней фигуристки из Белоруссии Виктории Сафоновой. Она и все контактировавшие с ней изолированы.

Добавим, что чемпионат мира пройдёт с 24 по 28 марта в шведском Стокгольме и станет первым крупным международным стартом за последние полтора года.

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