Главная битва сезона: где и во сколько смотреть ЧМ-2021 по фигурному катанию
С 24 по 28 марта в Стокгольме состоится первый за полтора года крупный международный старт.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Состав сборной России:
- Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова
- Мужчины: Евгений Семененко и Михаил Коляда
- Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов
- Танцы на льду: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин
Расписание:
24 марта (среда)
- Женщины, короткая программа — 11:55 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире с 16:05 до 18:00; Eurosport 1)
- Церемония открытия — 19:30 мск (сайт Первого канала)
- Пары, короткая программа — 20:25 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 23:30 до 00:50; Eurosport 1)
25 марта (четверг)
- Мужчины, короткая программа — 13:25 мск (сайт Первого канала — прямая трансляция; в эфире в записи — с 23:55 до 00:55; Eurosport 1)
- Пары, произвольная программа — 20:05 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 22:30 до 23:55; Eurosport 1)
26 марта (пятница)
- Танцы на льду, ритм-танец — 12:45 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире с 16:05 до 18:00; Eurosport 2)
- Женщины, произвольная программа — 19:55 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 21:30 до 23:55; Eurosport 1)
27 марта (суббота)
- Мужчины, произвольная программа — 13:55 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 15:00 до 16:55; Eurosport 1)
- Танцы на льду, произвольный танец — 19:00 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 21:20 до 22:20; Eurosport 1)
28 марта (воскресенье)
- Показательные выступления — 15:50 мск (сайт Первого канала, с 16:35 до 18:35 в записи; Eurosport 2)
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