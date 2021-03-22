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Главная битва сезона: где и во сколько смотреть ЧМ-2021 по фигурному катанию

С 24 по 28 марта в Стокгольме состоится первый за полтора года крупный международный старт.

22 марта 2021, 10:50

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Состав сборной России:

  • Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова
  • Мужчины: Евгений Семененко и Михаил Коляда
  • Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов
  • Танцы на льду: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин
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Расписание:

24 марта (среда)

  • Женщины, короткая программа — 11:55 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире с 16:05 до 18:00; Eurosport 1)
  • Церемония открытия — 19:30 мск (сайт Первого канала)
  • Пары, короткая программа — 20:25 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 23:30 до 00:50; Eurosport 1)

25 марта (четверг)

  • Мужчины, короткая программа — 13:25 мск (сайт Первого канала — прямая трансляция; в эфире в записи — с 23:55 до 00:55; Eurosport 1)
  • Пары, произвольная программа — 20:05 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 22:30 до 23:55; Eurosport 1)

26 марта (пятница)

  • Танцы на льду, ритм-танец — 12:45 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире с 16:05 до 18:00; Eurosport 2)
  • Женщины, произвольная программа — 19:55 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 21:30 до 23:55; Eurosport 1)

27 марта (суббота)

  • Мужчины, произвольная программа — 13:55 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 15:00 до 16:55; Eurosport 1)
  • Танцы на льду, произвольный танец — 19:00 мск (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире c 21:20 до 22:20; Eurosport 1)

28 марта (воскресенье)

  • Показательные выступления — 15:50 мск (сайт Первого канала, с 16:35 до 18:35 в записи; Eurosport 2)
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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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