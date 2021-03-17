"Она забрала у меня всё": Почему олимпийская чемпионка 20 лет копила злость на Тарасову

Татьяна Тарасова — уникальная личность в мире фигурного катания. Её ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, но и скандалов, кажется, было не меньше. Один из них связан с Оксаной Грищук — первой в мире двукратной олимпийской чемпионкой в танцах на льду.

Грищук вместе со своим партнёром Евгением Платовым оказались у Тарасовой в 1996 году — уже в статусе золотых медалистов Игр в норвежском Лиллехаммере. Яркая пара перестала ладить с прежним тренером: как объясняет сама Грищук, та ситуация очень напоминала историю Загитовой и Медведевой — два фаворита просто перестали уживаться на одном катке. Чтобы выиграть ещё одну Олимпиаду, фигуристы решили обратиться к Татьяне Тарасовой.

Иначе как словом "сотрудничество" Грищук союз с Тарасовой не называет. По словам Оксаны, Татьяна Анатольевна ничему их с Платовым не учила: программы они ставили сами, тренировались сами, лишь регулярно слышали непривычные слова восхищения. Если переносить на современность, то этот подход очень напоминает Брайана Орсера или историю про улыбки Алёны Косторной в академии Плющенко, которые случались лишь на тренировках, а не на пьедесталах почёта. Но Грищук и Платов у Тарасовой не провалились: они выиграли вторую Олимпиаду подряд, став первыми танцорами в истории, которым удалось удерживать звание лучших на двух Играх кряду.

А что случилось дальше... По словам Грищук, Тарасова убедила её сменить спортивное общество — якобы для больших призовых. Помимо дополнительного льда и костюмов ей обещали квартиру, машину, дачу и горы денег. Влияние Тарасовой было настолько велико, что Грищук поставила подпись на пустом листе бумаги. Но реальность оказалась полна разочарований.

— Когда мы выиграли Олимпиаду, премия у меня была 700 долларов. Ни квартиры, ни машины, ни дачного участка — ничего. Когда мне выдали эти 700 долларов, я была просто в шоке от такого обмана. Пришла к Тарасовой, а она мне сказала: "Не смей никому звонить, не смей никому жаловаться, портить мне репутацию". Мне рассказали, что Тарасова забрала всё, что мне пообещали. А мне подарили книгу "Москва" и духи "Москва", как будто я какой-то турист, — негодует Грищук в интервью sport24.ru.

Татьяна Тарасова в 1997 году. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Обманутые ожидания и присвоенные деньги — это не все обвинения Грищук в адрес Тарасовой. По словам бывшей фигуристки, Татьяна Анатольевна окончательно уничтожила её карьеру, уговорив партнёра встать в пару с Майей Усовой. Всё дело в отказе Грищук и Платова подписать четырёхлетний контракт и отдавать часть заработанных на шоу денег. В итоге Грищук осталась ни с чем: не смогла даже выступать в коммерческих проектах, а в конечном итоге вообще стала теннисным тренером своей дочери в США.

— Человек, который разбил нашу пару, совершил преступление. Обокрал нас обоих. Ведь в паре с Майей Женя не мог зарабатывать те деньги, которые платили нашей паре — двукратным олимпийским чемпионам. Эти суммы различаются в разы, — сетует Грищук.

У Тарасовой насчёт Грищук было своё мнение, которое она ещё 20 лет назад высказала в своей книге "Красавица и чудовище". Татьяна Анатольевна считает фигуристку, мягко говоря, взбалмошной, та не отрицает свой крутой нрав, но утверждает: слова бывшего тренера — ложь, за которую она до сих пор ждёт извинений.

Эта адская девочка психически не совсем здорова. Оксана — талантливейшая и гениальная катальщица, но её истерики могли измотать любого здорового человека, они были каждый день без перерыва Татьяна Тарасова Заслуженный тренер России

Истина, как это обычно бывает, видимо, где-то посередине. Ведь если Грищук действительно была так оскорблена, то почему не раскрыла правду раньше? Говорит, что не хотела этим заниматься и надеялась на сознательность экс-тренера. Тарасова в свою очередь, когда эта история снова всплыла, ничего не опровергла, сославшись на то, что не хочет вступать в дискуссию. Кто-то явно что-то недоговаривает.

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