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Категорий: 18

Всё из-за ковидных ограничений: в сборную России вызвали ещё одного защитника

Другой игрок нашей национальной команды не сможет пересечь границу со Словакией.

17 марта 2021, 10:29
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать защитника "Спартака" Илью Кутепова для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022. Всё дело в том, что защитник "Зандхаузена" Александр Жиров, скорее всего, не сможет помочь национальной команде в Трнаве из-за официальных ковидных ограничений между Германией и Словакией. Об этом предупредил клуб Жирова.

"РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за текущей ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной", — говорится в заявлении.

Напомним, что сбор начнётся 18 марта в Сочи. 24 марта подопечные Черчесова сыграют с Мальтой, 27 марта — со Словенией, а 30 марта — со Словакией.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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