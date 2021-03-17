Всё из-за ковидных ограничений: в сборную России вызвали ещё одного защитника
Другой игрок нашей национальной команды не сможет пересечь границу со Словакией.
Фото © РФС
Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать защитника "Спартака" Илью Кутепова для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022. Всё дело в том, что защитник "Зандхаузена" Александр Жиров, скорее всего, не сможет помочь национальной команде в Трнаве из-за официальных ковидных ограничений между Германией и Словакией. Об этом предупредил клуб Жирова.
"РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за текущей ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной", — говорится в заявлении.
Напомним, что сбор начнётся 18 марта в Сочи. 24 марта подопечные Черчесова сыграют с Мальтой, 27 марта — со Словенией, а 30 марта — со Словакией.
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