Президента Российской федерации прыжков в воду Власенко обвинили в мошенничестве

Главу российской Федерации прыжков в воду Алексея Власенко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Басманного суда столицы.

Как уточняется, в суд поступили материалы по ходатайству следователя об аресте фигуранта уголовного дела. Следствие настаивает на заключении Власенко под стражу до 16 мая 2021 года. Судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения, назначено на 15:00 мск.

А ранее в Москве по делу о крупном мошенничестве арестовали главу Фонда содействия безопасности. Под стражей Андрей Першин проведёт два месяца.

Авторы