В Москве арестовали главу Фонда содействия безопасности по делу о крупном мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал президента ООО "Фонд содействия безопасности" Андрея Першина, который является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Першина сроком на два месяца. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере", — сообщил собеседник агентства.

Сути претензий в суде не уточнили. Как сообщает газета "Коммерсант", Першин является бывшим сотрудником органов госбезопасности. Он планировал обманным путём получить от гендиректора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей, убедив его в том, что правоохранители якобы хотят возбудить дело о мошенничестве с земельными участками и их хищении. Першин предложил предпринимателю свою помощь, которую и оценил в такую сумму. В действительности же главе "Лагуны" уголовное преследование не грозило. Мелин обратился к правоохранителям, после чего Першина задержали.

Фонд содействия безопасности, согласно информации на сайте организации, предоставляет услуги предпринимателям и организациям по охране коммерческих объектов, помогает урегулировать споры в досудебном порядке и предоставляет личную охрану гражданам, а также помогает тем, кому грозит административное выдворение за пределы РФ, или тем, кто попал под уголовное преследование.

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