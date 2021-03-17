В Москве арестовали главу Фонда содействия безопасности по делу о крупном мошенничестве
Под стражей он проведёт два месяца.
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Пресненский суд Москвы арестовал президента ООО "Фонд содействия безопасности" Андрея Першина, который является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Першина сроком на два месяца. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере", — сообщил собеседник агентства.
Сути претензий в суде не уточнили. Как сообщает газета "Коммерсант", Першин является бывшим сотрудником органов госбезопасности. Он планировал обманным путём получить от гендиректора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей, убедив его в том, что правоохранители якобы хотят возбудить дело о мошенничестве с земельными участками и их хищении. Першин предложил предпринимателю свою помощь, которую и оценил в такую сумму. В действительности же главе "Лагуны" уголовное преследование не грозило. Мелин обратился к правоохранителям, после чего Першина задержали.
Фонд содействия безопасности, согласно информации на сайте организации, предоставляет услуги предпринимателям и организациям по охране коммерческих объектов, помогает урегулировать споры в досудебном порядке и предоставляет личную охрану гражданам, а также помогает тем, кому грозит административное выдворение за пределы РФ, или тем, кто попал под уголовное преследование.
Ранее Лайф рассказывал, что заочно арестованный в России глава банка "БФГ-кредит" получил политубежище на Украине. Юрий Глоцер исключён из разыскного списка Интерпола.
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