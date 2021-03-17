Прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию приостановили до 21 марта

Прокачка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" через территории Белоруссии и Украины в Словакию и Венгрию планово приостановлена до 21 марта в связи с поставками азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.

"В соответствии с планом, до 21 марта остановлена прокачка по южной ветке "Дружбы" по Белоруссии и Украине на Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) из-за реверсной поставки на Мозырь из нефтепровода Одесса — Броды партии азербайджанской нефти", — заявил Дёмин.

Ранее Лайф сообщал, что цена североморской нефтяной смеси марки Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с января прошлого года. В целом цены на нефть начали активно расти с начала января текущего года после того, как страны ОПЕК+ договорились о нормах сокращения добычи нефти в феврале и марте.

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