Отец 8-летней модели из Киева — о романе дочери с 13-летним тиктокером: Я в шоке от происходящего
Родители Миланы, из которой "слепили" интернет-знаменитость, развелись.
Милана Маханец. Фото © instagram.com/milamaxanets
На днях в Сети разгорелся серьёзный скандал: общественность возмутил факт того, что 8-летняя киевлянка Милана Маханец открыто демонстрирует "взрослые" отношения с 13-летним блогером Пашей Пэлом. Отец девочки заявил газете "Комсомольская правда в Украине", что он просто в шоке от происходящего, и поделился своими эмоциями по этому поводу.
Дети на фото в соцсетях обнимаются, целуются, вместе чистят зубы практически голышом и всячески демонстрируют подписчикам, что у них серьёзные отношения. А ещё инстаграм Миланы просто кишит фото девочки с ярким макияжем, в коротких юбках, да и в целом её образ выстроен так, будто ей 15–18 лет, но никак не восемь. Такая нарочитая и искусственная сексуализация ребёнка возмущает многих.
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Как стало известно изданию, в 2019 году мать Миланы Дарья развелась с мужем Александром, отцом девочки. По словам друзей девушки, развод проходил тяжело, хотя его причина им неизвестна. При этом отмечается, что примерно в то же время началось преображение маленькой Миланы в соцсетях. Так, её инстаграм постепенно переставал быть страничкой обычного ребёнка и в итоге превратился в рекламную площадку. Как предполагают знакомые семьи, именно развод стал толчком для резкой смены круга общения Дарьи и её отношения к дочери. В то же время газете удалось найти отца 8-летней модели Александра и побеседовать с ним.
"С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Всё, что творится, мягко говоря, неправильно", — заявил Александр Маханец.
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Напомним, что "роман" восьмилетней модели и её парня начинался вполне безобидно. Дети снимали совместные видеоролики и участвовали в челленджах. Фанаты маленьких звёзд были рады такой коллаборации, пока за ней не последовала новость о том, что между детьми начались серьёзные отношения. В соцсетях маленькие возлюбленные опубликовали видеоролики и снимки, на которых целуются и обнимаются, причём по-взрослому. На них уже обратили своё внимание правоохранители, заведено дело, а маму девочки вызвали на допрос. А позднее детские психологи рассказали, чем закончится хайп на отношениях 8-летней модели и 13-летнего блогера.
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