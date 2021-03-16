Полиция завела дело из-за страстных поцелуев 8-летней модели из Киева с 13-летним блогером

Недавно восьмилетняя модель Милана Маханец из Киева, у которой почти 500 тысяч подписчиков в "Инстаграме", и 13-летний блогер Паша Пэл объявили, что у них начался "роман". Влюблённые публикуют в соцсетях видеоролики и снимки, на которых целуются и обнимаются, причём по-взрослому. При этом мать девочки ничего плохого не видит и поддерживает подобное поведение школьницы.

Фото © Instagram / pasha_pai

Пользователи Сети в ужасе от такого поведения ребят и больше всего — их родителей, которые вытворяют такое с собственными детьми. Так, по данным портала "Знай.ua", на опубликованные в соцсетях фото и видео уже обратили своё внимание правоохранители. Сообщается, что маму Миланы вызвали на допрос. Также по данному факту начато дело.

Ранее Лайф рассказывал, что "роман" восьмилетней модели и её парня начинался вполне безобидно. Дети снимали совместные видеоролики и участвовали в челленджах. Фанаты маленьких звёзд были рады такой коллаборации, пока за ней не последовала новость о том, что между детьми начались серьёзные отношения.

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