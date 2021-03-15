Страстные поцелуи 8-летней модели из Киева с 13-летним парнем шокировали Сеть, но её мама не против

Недавно в Сети стали появляться странные фото двух детей, которые обнимались, целовались на камеру и в целом вели себя как влюблённая парочка, имитируя взрослое поведение. Мальчик прижимал девочку с ярким макияжем и в откровенных нарядах к стенам и сковывал себя с ней цепями, пишут "Плохие новости".

Фото © Instagram / milamaxanets

Позже выяснилось, что это 8-летняя модель Милана Маханец из Киева, а её парень — 13-летний блогер Паша Пэл. Судя по всему, детишки воспринимают отношения серьёзно: девочка даже переехала жить к возлюбленному — с полного позволения матери Дарьи Маханец. Ведь после того как парочка с месяц назад объявила о своих отношениях, количество её подписчиков и просмотры взлетели до небес.

Видео © ВКонтакте / Плохие новости

Но начиналось всё вполне безобидно. Милана занимается модельным бизнесом: девочка участвует в показах и мероприятиях, снимается для рекламы одежды и так далее. За её работой в "Инстаграме" следят более 480 тыс. человек, а все ее действия контролирует мама и по совместительству менеджер Милы. С полгода назад у девочки стали появляться общие фото и видео с 13-летним блогером Пашей Пэлом, и фанаты маленьких звёзд были рады такой коллаборации, пока за ней не последовала новость о том, что дети начали отношения.

Фото © Instagram / pasha_pai

Но даже тогда малолетние знаменитости вели себя довольно прилично — ходили держась за ручку и улыбаясь друг другу. Однако сейчас детишки всячески стараются раскрутить свои блоги, пользуясь скандальными отношениями. Пользователи Сети в ужасе от такого поведения детей и больше всего — их родителей, которые вытворяют такое с собственными детьми. Но на все претензии Дарья Маханец отвечает, что "это их жизнь, они могут делать, что хотят. Следите за собой".

Фото © Instagram / pasha_pai

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