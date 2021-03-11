"Кому нужна баба с прицепом": Как живёт сейчас школьница из Железногорска, которая забеременела в 13

В прошлом году 13-летняя Даша из Железногорска, Красноярский край, прославилась на всю страну, когда заявила, что беременна от 10-летнего мальчика. После этого школьница ходила на телепередачи, в том числе "Пусть говорят", и активно вела соцсети, радуясь популярности. Правда, позже вскрылась правда о настоящем отце ребёнка. Им стал сосед-старшеклассник, который принудил девочку к близости.

Фото © Соцсети

"Что делала? Прогуливала уроки, врала, изменяла…"

Отношения с 10-летним мальчиком просуществовали недолго. После родов он всё реже стал уделять Даше внимание, а потом и вовсе предложил расстаться. Расстроенная девочка писала в то время: "Использовала многих парней, чтобы забыть Сашу. Но я никогда не говорила, что я ангел, потому что, как вы знаете, я курю, матерюсь. Что делала? Прогуливала уроки, врала, изменяла… Да, было дело. Теперь стыдно, больше таким не занимаюсь".

Фото © Соцсети

Такие рассуждения вряд ли ожидаешь услышать от маленькой школьницы, но дальше — больше. Даша с помощью соцсетей нашла новую любовь — мальчика Максима, живущего в другом городе. С ним отношения на расстоянии также не сложились, и уже через три недели они расстались, о чём Даша сообщила, выложив своё фото в слезах.

Малолетняя "баба с прицепом"

Свою неудачу девочка объяснила просто: "Максим нашёл новую бабисью. Всё, опять я, блин, одна. Как всегда, собственно, правильно говорили, кому нужна баба с прицепом". Несмотря на все переписки, мальчик, по её мнению, испугался ответственности. Хотя она готова была приехать к нему в любой момент несмотря на карантин. Подписчики успокаивали девочку и просили не возвращаться к 10-летнему бывшему.

Фото © Соцсети

Школьные будни с ребёнком

Сейчас Даше 15 лет, и всем своим накопленным к этому времени опытом она охотно делится с подписчиками. Она вернулась в школу и решила сконцентрироваться на учёбе, чтобы скорее съехать от родителей. Но пока обучение ей не даётся — постоянно мешают маленькая дочь и огромные ногти, которые Даша сделала ради интереса.

Девочки, сейчас делаю домашку по русскому. Ручку беру вот так вот, но ноготь мешает. Если держать по-другому, почерк становится, как у курицы. Капееец, как мне писать? Даша

Фото © Соцсети

Тем временем дочке школьницы уже больше полугода. Девочка учится ползать, умеет переворачиваться с живота на спину и с радостью обнимает свою маму, которая снимает её для "Инстаграма". Пока Даши нет дома, о малышке заботится бабушка. Однако подписчики всё равно ругают школьницу. Даша любит в выходные уезжать с друзьями "пошопиться", оставляя ребёнка на попечение родителей.

За закрытой дверью

Фото © Соцсети

Впрочем, даже дома школьницу несильно поддерживают, сообщает КП. В семье работает только отчим, который пьёт и иногда поднимает руку на Дашу с мамой. А все заработанные девочкой в Сети деньги, по её словам, мама забирает себе. Они же постоянно унижали её, называя толстой. Действительно, Даша сильно набрала из-за беременности, но после она всё сбросила с нутрициологом, о чём похвалилась в "Инстаграме".

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