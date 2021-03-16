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МЧС Подмосковья предупредило о "не бывало мощном и продолжительном" половодье в этом году

Всему виной обилие снега и затяжной приход весны.

16 марта 2021, 09:36

Фото © Агентство "Москва"

ГУМЧС по Московской области прогнозирует, что половодье в этом году станет мощным и продолжительным. По оценкам ведомства, подтопить может 158 населённых пунктов на территории 30 городских округов.

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"В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть не бывало мощным и продолжительным", — информирует пресс-служба подмосковных спасателей.

Для реагирования на возможные происшествия в период половодья в регионе в режиме готовности будут находиться 24 тысячи человек и более 6,5 тысячи единиц техники.

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Ранее в Забайкалье снежный шторм оставил без электричества 54 населённых пункта. В Чите создан оперативный штаб, власти региона и экстренные службы мониторят ситуацию, подсчитывают ущерб и восстанавливают повреждения.

Ранее москвичам пообещали аномалию климата, которая поменяет их жизнь. Причём глобальное потепление отразится на гардеробе столичных жителей уже в ближайшем будущем.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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