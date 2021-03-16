МЧС Подмосковья предупредило о "не бывало мощном и продолжительном" половодье в этом году
Всему виной обилие снега и затяжной приход весны.
Фото © Агентство "Москва"
ГУМЧС по Московской области прогнозирует, что половодье в этом году станет мощным и продолжительным. По оценкам ведомства, подтопить может 158 населённых пунктов на территории 30 городских округов.
"В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть не бывало мощным и продолжительным", — информирует пресс-служба подмосковных спасателей.
Для реагирования на возможные происшествия в период половодья в регионе в режиме готовности будут находиться 24 тысячи человек и более 6,5 тысячи единиц техники.
Ранее в Забайкалье снежный шторм оставил без электричества 54 населённых пункта. В Чите создан оперативный штаб, власти региона и экстренные службы мониторят ситуацию, подсчитывают ущерб и восстанавливают повреждения.
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