Москвичам пообещали аномалию климата, которая поменяет их жизнь

Аномальные колебания климата изменят жизнь москвичей. Об этом сообщил климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Эксперт отметил, что глобальное потепление коснётся гардероба столичных жителей уже в ближайшем будущем.

"В ближайшие 10–20 лет, скорее всего, будет глобальное потепление. Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели", — сказал Карнаухов в разговоре с телеканалом "Москва 24".

Климатолог отметил, что за последние десять лет уже появились ощутимые изменения в погоде. Из-за частых чередований мороза и аномального снегопада с оттепелью жителям столицы приходится носить водонепроницаемую обувь. К тому же в зимнем гардеробе москвичей появился зонт, хотя прошлые поколения зимой обходились без него.

Изменения затронут и летний гардероб. Нужно быть готовыми к аномальной жаре в 25–40 градусов. Одежда в этот период требуется функциональная, которая, с одной стороны, дышит, а с другой — не промокает.

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