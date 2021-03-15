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Отец русскоязычного школьника возмутился "беспределом" в латвийской школе

По словам мужчины, учительница не приняла работу его сына из-за русского языка.

15 марта 2021, 03:33

Фото © Pixabay

Житель Риги Игорь Юдин рассказал в "Фейсбуке" о трудностях обучения в Кенгарагской средней школе, с которыми столкнулся его сын.

По словам мужчины, учительница по дизайну и технологии рассказывала его ребёнку-первокласснику о производстве хлеба полностью на латышском языке, после чего велела сделать отчёт на нём же.

"Сын вчера весь день самостоятельно готовился, учил текст, чтобы не читать по бумажке... И каков итог? Она у него не приняла работу, он, видите ли, рассказывал о ней на русском языке! <…> Беспредел какой-то", — заявил мужчина.

Родитель утверждает, что по правилам до седьмого класса школьники могут отвечать на тех языках, которые им удобны. Мужчина возмутился поведением учительницы и отметил, что даже многие взрослые в Латвии не знают латышского.

"Ей теперь всю жизнь будет стыдно". Латыш наорал на литовку за вопрос на русском языке

"Ей теперь всю жизнь будет стыдно". Латыш наорал на литовку за вопрос на русском языке

Напомним, в Латвии государственным языком считается латышский, а русский, на котором разговаривает 40% населения, имеет статус иностранного. Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, на основании которых средние школы 1 сентября 2021 года полностью перейдут к обучению на латышском языке.

Ранее Лайф писал о том, что в Латвии врач отказал в помощи мужчине в майке с надписью "Россия".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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