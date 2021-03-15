Отец русскоязычного школьника возмутился "беспределом" в латвийской школе

Житель Риги Игорь Юдин рассказал в "Фейсбуке" о трудностях обучения в Кенгарагской средней школе, с которыми столкнулся его сын.

По словам мужчины, учительница по дизайну и технологии рассказывала его ребёнку-первокласснику о производстве хлеба полностью на латышском языке, после чего велела сделать отчёт на нём же.

"Сын вчера весь день самостоятельно готовился, учил текст, чтобы не читать по бумажке... И каков итог? Она у него не приняла работу, он, видите ли, рассказывал о ней на русском языке! <…> Беспредел какой-то", — заявил мужчина.

Родитель утверждает, что по правилам до седьмого класса школьники могут отвечать на тех языках, которые им удобны. Мужчина возмутился поведением учительницы и отметил, что даже многие взрослые в Латвии не знают латышского.

Напомним, в Латвии государственным языком считается латышский, а русский, на котором разговаривает 40% населения, имеет статус иностранного. Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, на основании которых средние школы 1 сентября 2021 года полностью перейдут к обучению на латышском языке.

Ранее Лайф писал о том, что в Латвии врач отказал в помощи мужчине в майке с надписью "Россия".

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