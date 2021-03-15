Хиты весеннего шопинга: стало известно, какая демисезонная одежда оказалась в тренде у россиян

Несмотря на то что в этом году весна началась с холодов, россияне уже начали скупать лёгкую весеннюю одежду. Аналитики компании "Авито" выяснили, что чаще всего ищут жители России в разделе одежды.

Так, спрос на весеннюю верхнюю женскую одежду за две недели вырос на 39% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Отмечается, что её средняя цена выросла на 25% и составила около двух тысяч рублей. В основном модницы присматриваются к пальто, кожаным курткам и паркам. А вот плащи и ветровки, наоборот, перестали пользоваться бешеной популярностью среди покупательниц. Однако они всё равно находятся в пятёрке самых популярных демисезонных вещей, говориться в исследовании.

В свою очередь, мужчины стали интересоваться весенними обновками на 39% активнее чем в прошлом году. В среднем верхнюю одежду можно купить за 2,5 тысячи рублей, что на 25% дороже по сравнению с 2020 годом. Согласно данным исследования, чаще всего представители сильного пола выбирают кожаные куртки. Кроме того, повышенным спросом пользуются ветровки и пальто. Несмотря на холода, некоторые мужчины уже ищут лёгкие бомберы и джинсовые куртки — их спрос увеличился на 38% и 37% соответственно.

А ранее был назван самый популярный у россиян товар на площадке AliExpress. Отмечается, что высоким спросом пользуется техника, тёплая одежда, а также спортивный инвентарь.

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