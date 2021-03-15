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Композиция I Can't Breathe взяла "Грэмми" за лучшую песню года

15 марта 2021, 02:10

Композиция американской певицы H.E.R. I Can't Breathe ("Я не могу дышать") получила премию "Грэмми" в номинации "Песня года". Трансляция церемонии велась на официальном ютуб-канале премии.

Настоящее имя H.E.R. Габриэлла Уилсон. 23-летняя артистка выступает в жанрах хип-хоп и R&B. В 2019 году она уже получала за лучшее R&B-исполнение и лучший альбом в стиле ритм-н-блюз.

Также победителями премии стали Бейонсе ("Лучшее музыкальное видео"), Канье Уэст ("Лучший современный христианский альбом"), Леди Гага и Ариана Гранде ("Лучший дуэт/групповое исполнение поп-музыки"). В категории "Лучший новый исполнитель" верх взяла Megan Thee Stallion. Победа в номинации "Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки" досталась Гарри Стайлсу. Билли Айлиш первенствовала в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", премьера которого запланирована на 30 сентября.

Диджей из Казахстана Imanbek получил премию "Грэмми" за лучший ремикс

Диджей из Казахстана Imanbek получил премию "Грэмми" за лучший ремикс

Ранее Лайф сообщила, что "Грэмми" за "Лучший альбом разговорного жанра" достался аудиокниге про российскую нефть.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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