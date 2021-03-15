Композиция I Can't Breathe взяла "Грэмми" за лучшую песню года

Композиция американской певицы H.E.R. I Can't Breathe ("Я не могу дышать") получила премию "Грэмми" в номинации "Песня года". Трансляция церемонии велась на официальном ютуб-канале премии.

Настоящее имя H.E.R. Габриэлла Уилсон. 23-летняя артистка выступает в жанрах хип-хоп и R&B. В 2019 году она уже получала за лучшее R&B-исполнение и лучший альбом в стиле ритм-н-блюз.

Также победителями премии стали Бейонсе ("Лучшее музыкальное видео"), Канье Уэст ("Лучший современный христианский альбом"), Леди Гага и Ариана Гранде ("Лучший дуэт/групповое исполнение поп-музыки"). В категории "Лучший новый исполнитель" верх взяла Megan Thee Stallion. Победа в номинации "Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки" досталась Гарри Стайлсу. Билли Айлиш первенствовала в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", премьера которого запланирована на 30 сентября.

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