Композиция I Can't Breathe взяла "Грэмми" за лучшую песню года
Композиция американской певицы H.E.R. I Can't Breathe ("Я не могу дышать") получила премию "Грэмми" в номинации "Песня года". Трансляция церемонии велась на официальном ютуб-канале премии.
Congrats Song Of The Year winner - @HERMusicx: https://t.co/QPXIcT5X82 #GRAMMYs pic.twitter.com/vUFiAn9Kht— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 15, 2021
Настоящее имя H.E.R. Габриэлла Уилсон. 23-летняя артистка выступает в жанрах хип-хоп и R&B. В 2019 году она уже получала за лучшее R&B-исполнение и лучший альбом в стиле ритм-н-блюз.
Также победителями премии стали Бейонсе ("Лучшее музыкальное видео"), Канье Уэст ("Лучший современный христианский альбом"), Леди Гага и Ариана Гранде ("Лучший дуэт/групповое исполнение поп-музыки"). В категории "Лучший новый исполнитель" верх взяла Megan Thee Stallion. Победа в номинации "Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки" досталась Гарри Стайлсу. Билли Айлиш первенствовала в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", премьера которого запланирована на 30 сентября.
Ранее Лайф сообщила, что "Грэмми" за "Лучший альбом разговорного жанра" достался аудиокниге про российскую нефть.
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