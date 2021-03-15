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На Украине рассказали о неожиданном ответе Китая на национализацию "Мотор сич"

Своё недовольство бизнесмены из Поднебесной выразили действиями.

15 марта 2021, 01:38
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

В ответ на решение Киева национализировать предприятие "Мотор сич" Китай решил налаживать партнёрские отношения в Крыму. Об этом заявил лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

По его словам, КНР долго сохраняла нейтралитет, но вдруг "передумала" и направила туда делегацию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.

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"Китайские бизнесмены, прибыв на полуостров, договорились с местными властями о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Кроме того, они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес", — написал Рабинович в "Фейсбуке".

Напомним, 12 марта стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор сич". Запорожский завод разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности. В августе 2019 года СМИ сообщали, что Китай купил больше половины акций украинской компании "Мотор сич".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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