Сенатор Рязанский назвал политическим предложение Зюганова о налоге для "подозрительно богатых"

Парламентарий отметил, что государство должно действовать в этой области абсолютно прозрачно и выверенно.

Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" выглядит как приглашение к политическому диалогу, а не как продуманное изменение Налогового кодекса. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Налог на якобы имеющиеся подозрения в том, что кто-то подозрительно богат, — это, конечно, заявления из области политики, но никак не экономики и налоговой сферы", — цитирует парламентария РИА "Новости".

Рязанский отметил, что политика в области налогов заключается в организации экономических стимулов и ограничений, а государство должно действовать абсолютно прозрачно и выверенно.