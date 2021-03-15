Сенатор Рязанский назвал политическим предложение Зюганова о налоге для "подозрительно богатых"
Парламентарий отметил, что государство должно действовать в этой области абсолютно прозрачно и выверенно.
Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" выглядит как приглашение к политическому диалогу, а не как продуманное изменение Налогового кодекса. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Налог на якобы имеющиеся подозрения в том, что кто-то подозрительно богат, — это, конечно, заявления из области политики, но никак не экономики и налоговой сферы", — цитирует парламентария РИА "Новости".
Рязанский отметил, что политика в области налогов заключается в организации экономических стимулов и ограничений, а государство должно действовать абсолютно прозрачно и выверенно.
Сенатор добавил, что в нынешней ситуации новые налоги должны вводиться крайне аккуратно, и напомнил, что налог на сверхдоходы в России уже существует. С 1 января ставка НДФЛ была повышена с 13% до 15% на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год. Полученные в результате этого средства идут на лечение орфанных заболеваний.
Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Машатин