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Регион
Опубликовано 15 марта 2021, 04:23

Сенатор Рязанский назвал политическим предложение Зюганова о налоге для "подозрительно богатых"

Парламентарий отметил, что государство должно действовать в этой области абсолютно прозрачно и выверенно.

Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" выглядит как приглашение к политическому диалогу, а не как продуманное изменение Налогового кодекса. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Налог на якобы имеющиеся подозрения в том, что кто-то подозрительно богат, — это, конечно, заявления из области политики, но никак не экономики и налоговой сферы", — цитирует парламентария РИА "Новости".

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Рязанский отметил, что политика в области налогов заключается в организации экономических стимулов и ограничений, а государство должно действовать абсолютно прозрачно и выверенно.

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Сенатор добавил, что в нынешней ситуации новые налоги должны вводиться крайне аккуратно, и напомнил, что налог на сверхдоходы в России уже существует. С 1 января ставка НДФЛ была повышена с 13% до 15% на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год. Полученные в результате этого средства идут на лечение орфанных заболеваний.

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Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Машатин

Юлия Коновалова
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