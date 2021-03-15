Глава парламента Крыма назвал имена трёх организаторов водной блокады полуострова

Ответственными за водную блокаду Крыма являются три бывших местных политика, которые переехали на Украину после воссоединения полуострова с Россией. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. Экономический ущерб исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы", — приводит слова спикера РИА "Новости".

Константинов назвал по именам трёх человек. Это бывший замглавы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Андрей Сенченко и руководители запрещённой в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

По словам парламентария, ответственность также лежит на двух лидерах Незалежной — Петре Порошенко, с чьего согласия началась водная блокада Крыма, и Владимире Зеленском, который продолжил "варварское" отношение к крымчанам, начатое предшественником.

Константинов выразил намерение обратиться в Генпрокуратуру РФ и инициировать возбуждение уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова.

Напомним, в марте прошлого года крымское ГСУ СКР возбудило уголовное дело в отношении 62-летнего Рефата Чубарова, который является председателем Меджлиса крымско-татарского народа, за организацию массовых беспорядков. После событий в Крыму Чубаров сбежал в Киев и даже был избран в Верховную раду. А вот в Россию ему въезд закрыт, в 2015 году против него возбудили ещё одно дело — за призывы к нарушению территориальной целостности России. Политик известен своими провокационными заявлениями: около года назад он предложил отпраздновать в 2021 году 450-летие сожжения Москвы ханом Девлет-Гиреем, а также объявил о скором походе меджлиса на Крым.

Также в июне 2020 года крымская прокуратура передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу экс-лидера Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Он обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ, небрежном хранении огнестрельного оружия и нелегальном приобретении и хранении боеприпасов.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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