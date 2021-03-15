Турция обвинила Сирию в ракетном ударе по нефтяной базе на севере Алеппо

Министерство обороны Турции заявило, что ракетный удар по нефтяной базе на севере провинции Алеппо осуществила Сирия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Баллистические ракеты, которые были выпущены с аэродрома Квайрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населённые пункты и цистерны с нефтью в районах Джерабулус и Эль-Баб", — говорится в сообщении.

Также Анкара заявила, что уведомила Москву "о необходимости не допускать подобных атак". Отмечается, что удары пришлись на территорию, находящуюся в зоне операции турецкой армии "Щит Евфрата". Минобороны добавило, что предупредило свои войска и продолжает следить за развитием ситуации.

Напомним, ранее газета Al Watan сообщила о ракетной атаке на нефтяные цистерны в деревне Эль-Хамра, которая контролируется протурецкими группировками. По предварительным данным, в результате удара и начавшегося затем пожара пострадало несколько членов группировок и сотрудников нефтяной базы.

Авторы