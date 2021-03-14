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СМИ: На севере Сирии нанесён ракетный удар по нефтяной базе

По предварительным данным, в результате атаки и начавшегося затем пожара пострадало несколько членов протурецких группировок.

14 марта 2021, 22:38
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

На севере сирийской провинции Алеппо были атакованы нефтяные автоцистерны и установки по переработке топлива, которые находятся на территории, контролируемой протурецкими группировками. Об этом сообщает издание Al Watan со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошёл в деревне Эль-Хамра. Кто стоит за атакой, пока не известно. По данным СМИ, в результате удара и начавшегося затем пожара пострадало несколько членов группировок и сотрудников нефтяной базы.

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Отмечается, что это уже не первый подобный случай за последнее время — неделю назад в результате атаки сгорело как минимум 200 автоцистерн с сирийской нефтью, которую группировки перерабатывают и продают.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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