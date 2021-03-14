СМИ: На севере Сирии нанесён ракетный удар по нефтяной базе
По предварительным данным, в результате атаки и начавшегося затем пожара пострадало несколько членов протурецких группировок.
Фото © ТАСС / Zuma
На севере сирийской провинции Алеппо были атакованы нефтяные автоцистерны и установки по переработке топлива, которые находятся на территории, контролируемой протурецкими группировками. Об этом сообщает издание Al Watan со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошёл в деревне Эль-Хамра. Кто стоит за атакой, пока не известно. По данным СМИ, в результате удара и начавшегося затем пожара пострадало несколько членов группировок и сотрудников нефтяной базы.
Отмечается, что это уже не первый подобный случай за последнее время — неделю назад в результате атаки сгорело как минимум 200 автоцистерн с сирийской нефтью, которую группировки перерабатывают и продают.
Ранее Лайф показывал видео, как российские военные взорвали в Сирии огромную пещеру — госпиталь боевиков.
Выбор редакции
Британская полиция заподозрила жену Башара Асада в военных преступлениях
МИД Сирии осудил "трусливые" авиаудары США
Шестеро детей отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии
В "Русгаздобыче" заявили, что смена подрядчика строительства ГПЗ в Усть-Луге не отразится на сроках проекта
Нидерланды временно остановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca
Комментариев: 0