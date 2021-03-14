Шестеро детей отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии шестеро детей попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Об этом стало известно Лайфу.

Инцидент произошёл 14 марта в селе Белая Речка (входит в городской округ Нальчик). По предварительным данным, его причиной стал неправильно смонтированный дымоход, где отсутствовала тяга.

Трое пострадавших в возрасте от пяти месяцев до пяти лет находятся в реанимации. Состояние троих ребят от трёх до семи лет оценивается как стабильное.

Ранее Лайф сообщал, что двое детей погибли при пожаре после взрыва электроплиты во Владивостоке.

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